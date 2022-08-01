Участники программы реновации в августе бесплатно получат техпаспорта квартир

Участники программы реновации в августе будут получать техпаспорта квартир бесплатно, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Проект будет действовать на протяжении всего месяца в пилотном режиме.

В Дептрансе рассказали о новом сервисе для поездок на общественном транспорте и велосипеде в Москве.

Более 16 тысяч кустов роз высадят до конца лета в столице, сообщили в комплексе городского хозяйства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.