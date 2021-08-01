Ко Дню рождения ВДНХ удалось восстановить 23 памятника

ВДНХ 1 августа исполняется 82 года. К праздничной дате удалось восстановить 23 памятника.

Об этом рассказал на своей странице во ВКонтакте Сергей Собянин, назвав главную выставку страны "городом в городе". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

