Чемпионат по морскому бою пройдет в Москве 1 июля

В столице на улице Введенского 1 июля можно принять участие в чемпионате по морскому бою – начало в 17:00. Здесь же проходят мастер-классы по дартсу, шашкам и шахматам. На Пресненской набережной организован квест "Море эмоций".

На Тверском бульваре все желающие могут попробовать свои силы в заездах на автосимуляторах. Полное расписание мероприятий, а также адреса всех площадок доступны на сайте проекта "Лето в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.