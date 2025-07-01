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01 июля, 07:45

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Чемпионат по морскому бою пройдет в Москве 1 июля

Чемпионат по морскому бою пройдет в Москве 1 июля

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В столице на улице Введенского 1 июля можно принять участие в чемпионате по морскому бою – начало в 17:00. Здесь же проходят мастер-классы по дартсу, шашкам и шахматам. На Пресненской набережной организован квест "Море эмоций".

На Тверском бульваре все желающие могут попробовать свои силы в заездах на автосимуляторах. Полное расписание мероприятий, а также адреса всех площадок доступны на сайте проекта "Лето в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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