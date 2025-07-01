01 июля, 07:45Город
Чемпионат по морскому бою пройдет в Москве 1 июля
В столице на улице Введенского 1 июля можно принять участие в чемпионате по морскому бою – начало в 17:00. Здесь же проходят мастер-классы по дартсу, шашкам и шахматам. На Пресненской набережной организован квест "Море эмоций".
На Тверском бульваре все желающие могут попробовать свои силы в заездах на автосимуляторах. Полное расписание мероприятий, а также адреса всех площадок доступны на сайте проекта "Лето в Москве".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.