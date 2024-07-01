Новости часа: московские фестивали собрали около 9 млн гостей с начала 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 9 миллионов человек стали посетителями около десятка фестивалей, которые прошли в Москве с начала 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажиров общественного транспорта Москвы бесплатно обеспечивают водой из-за сильной жары, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Художники и дизайнеры со всей страны смогут принять участие в проекте "Арт-Драйв", а работы победителей разместят на капотах 10 автомобилей московского каршеринга. Об этом рассказали в пресс-службе Московского продюсерского центра.

