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Новости

01 июля, 15:30

Город

Новости часа: московские фестивали собрали около 9 млн гостей с начала 2024 года

Новости часа: московские фестивали собрали около 9 млн гостей с начала 2024 года

Мэр Москвы объявил об открытии нового футбольного манежа в Ново-Переделкине

Акция "Свеча памяти" прошла на Поклонной горе

Новости часа: Собянин открыл футбольный манеж спорткомплекса "Арктика" в Ново-Переделкине

Воду начали бесплатно раздавать в столичном транспорте из-за жары

Москвичам рассказали о развитии района Ново-Переделкино

Новости часа: Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля "Московское чаепитие"

Собянин: новый сезон фестиваля "Московское чаепитие" продлится до 15 сентября

Собянин: столичные фестивали посетили около девяти млн гостей с начала года

Новую велополосу открыли на Цветном бульваре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 9 миллионов человек стали посетителями около десятка фестивалей, которые прошли в Москве с начала 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажиров общественного транспорта Москвы бесплатно обеспечивают водой из-за сильной жары, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Художники и дизайнеры со всей страны смогут принять участие в проекте "Арт-Драйв", а работы победителей разместят на капотах 10 автомобилей московского каршеринга. Об этом рассказали в пресс-службе Московского продюсерского центра.

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