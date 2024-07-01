Воду начали бесплатно раздавать в столичном транспорте из-за жары

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Новости

01 июля, 14:30

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Бесплатную раздачу воды организовали на некоторых станциях метро и автовокзалах Москвы. Бутылки с водой можно получить на более 40 точках.

Помимо станций метро, воду раздают пассажирам с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. Также бутылки с водой можно получить на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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