01 июля, 14:30Город
Воду начали бесплатно раздавать в столичном транспорте из-за жары
Бесплатную раздачу воды организовали на некоторых станциях метро и автовокзалах Москвы. Бутылки с водой можно получить на более 40 точках.
Помимо станций метро, воду раздают пассажирам с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. Также бутылки с водой можно получить на всех причалах регулярного речного электротранспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.