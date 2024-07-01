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01 июля, 07:30

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Музыкальный фестиваль "Солома" пройдет в парке "Красная Пресня"

Музыкальный фестиваль "Солома" пройдет в парке "Красная Пресня"

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Музыкальный фестиваль "Солома" пройдет в парке "Красная Пресня" 6 июля. Одно из самых атмосферных мероприятий проведут под открытым небом в девятый раз.

Праздник откроет московская группы Les Rook с лирикой и Youjnee с музыкой в стиле инди-поп с элементами R&B и неосоула. Певица Лиза Матрешка презентует новый трек "Лучшая жизнь", а артист Beescus станет первым рэпером в истории фестиваля – он исполнит музыку из своего нового альбома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Фестиваль "Солома"
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