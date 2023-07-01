Новости часа: 30 школ построят в Сосенском до 2025 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В поселении Сосенском В ТиНАО до конца 2025 года планируют построить 30 школ, сообщает департамент развития новых территорий Москвы.

Минкультуры Украины обязало монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля, заявил адвокат монастыря Никита Чекман.

Группировка Юг за сутки отразила 15 атак ВСУ на донецком направлении, сообщает министерство обороны РФ.