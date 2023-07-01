Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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01 июля, 14:45

Политика

Новости часа: 30 школ построят в Сосенском до 2025 года

Новости часа: 30 школ построят в Сосенском до 2025 года

"Сделано в Москве": лимита

В "Лужниках" проходит праздник к 100-летию московского спорта

Московский спорт отмечает 100-летие в "Лужниках"

"Мое имя Москва": Азербайджан

Новости часа: 6,5 тыс жителей ВАО получили квартиры по программе реновации

"Сити. Гид": самые красивые набережные Москвы

"Сити. Едим": бары, где рады гостям с собакой

В столице открыли еще два участка Московского скоростного диаметра

"День в Московском зоопарке": копытные

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В поселении Сосенском В ТиНАО до конца 2025 года планируют построить 30 школ, сообщает департамент развития новых территорий Москвы.

Минкультуры Украины обязало монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля, заявил адвокат монастыря Никита Чекман.

Группировка Юг за сутки отразила 15 атак ВСУ на донецком направлении, сообщает министерство обороны РФ.

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