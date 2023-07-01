Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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12:45

Город

Новости часа: 6,5 тыс жителей ВАО получили квартиры по программе реновации

Новости часа: 6,5 тыс жителей ВАО получили квартиры по программе реновации

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Примерно 6,5 тысячи человек на востоке Москвы уже получили новые квартиры по программе реновации, сообщил Сергей Собянин.

В Белгородской области за последние сутки снизилась интенсивность
обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Во Франции минувшей ночью задержали почти 1 000 человек, ранения получили 79 полицейских, передает местное телевидение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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