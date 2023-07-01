12:45Город
Новости часа: 6,5 тыс жителей ВАО получили квартиры по программе реновации
Примерно 6,5 тысячи человек на востоке Москвы уже получили новые квартиры по программе реновации, сообщил Сергей Собянин.
В Белгородской области за последние сутки снизилась интенсивность
обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Во Франции минувшей ночью задержали почти 1 000 человек, ранения получили 79 полицейских, передает местное телевидение.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.