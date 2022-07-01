Фестиваль в честь десятилетия ТиНАО прошел на Манежной площади

В столице отмечали юбилей Новой Москвы. Праздничный фестиваль, посвященный десятилетию ТиНАО, проходил на Манежной площади.

Весь день там можно было поучаствовать в различных мастер-классах и воркшопах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

