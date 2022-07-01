Новости последнего часа: в ТиНАО за 10 лет построено жилье всех классов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО за 10 лет построено жилье всех классов. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Власти Москвы назвали ТиНАО крупнейшим проектом в Европе. За 10 лет в ТиНАО построили всю необходимую инфраструктуру – метро, дороги, жилье.

Россия поставит вопрос о необходимости сохранения посольства в Болгарии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.