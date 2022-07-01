В столице стартовал фестиваль в честь десятилетнего юбилея ТиНАО. Праздничные мероприятия проведут на Манежной площади до 10 июля. Гости могут поучаствовать в различных мастер-классах и воркшопах. В программу фестиваля включили праздничный концерт.

Что еще интересного подготовили организаторы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.