Москвичам рассказали о самых интересных достопримечательностях ТиНАО

В ТиНАО находится порядка 60 популярных туристических объектов. Увидеть их приезжают не только из столицы, но и из других регионов.

Это старинные усадьбы, родовые имения, храмы и парки. Чтобы посетить их все, потребуется большой отпуск. О самых впечатляющих достопримечательностях ТиНАО – в эфире телеканала Москва 24.