Фестиваль "10 лет. Новая Москва" продлится до 10 июля

На Манежной площади стартовал фестиваль "10 лет. Новая Москва", который продлится до 10 июля. Гостям предстоят интересные воркшопы и мастер-классы в честь празднования юбилея ТиНАО. В программу фестиваля еще включили концерт.

Гости могут познакомиться с туристической программой ТиНАО, например, изучить исторические достопримечательности, новые парки или места для рыбалки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.