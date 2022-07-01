За 10 лет в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 19 объектов здравоохранения

Современный корпус перинатального центра в Коммунарке введен в эксплуатацию в ТиНАО, открыта поликлиника, а скоро введут в эксплуатацию еще одну. И это только за последнее время. Всего же за 10 лет в ТиНАО построено 19 объектов здравоохранения.

Как изменилась ситуация с медицинской помощью в ТиНАО? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.