Фестиваль "10 лет. Новая Москва" на Манежной площади продлится до 10 июля

На Манежной площади 1 июля стартовал фестиваль "10 лет. Новая Москва". Гостей ждут интересные воркшопы и мастер-классы. Например, на площади работает творческое бюро, где можно погрузиться в мир кино и мультипликаций. Посетители мероприятия пробуют создать свой фильм.

На переходе между Манежной площадью и площадью Революции, а также на Новом Арбате представят фотовыставки, рассказывающие о развитии ТиНАО. Фестиваль "10 лет. Новая Москва" будет работать до 10 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.