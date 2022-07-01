Фестиваль "10 лет. Новая Москва" начал работу в центре столицы

На Манежной площади 1 июля стартовал фестиваль "10 лет. Новая Москва". Гостей ждут интересные воркшопы и мастер-классы. Например, на площадке работает творческое бюро, где можно погрузиться в мир кино и мультипликаций. Посетители мероприятия пробуют создать свой фильм.

Кроме того, на фестивале вечером состоится концерт. На нем выступит заслуженная артистка России Наташа Королева и другие музыканты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.