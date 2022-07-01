Москвичам рассказали, какие достопримечательности есть в ТиНАО

ТиНАО привлекает туристов и любителей долгих прогулок. Там много интересных достопримечательностей.

Например, есть старинные усадьбы, храмы, парки и таинственные заброшенные постройки. Это может по-настоящему впечатлить путешественников в ТиНАО.

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