В ТиНАО будут работать 24 платформы через 10 лет. А в ближайшие два года в округе откроют семь станций метро на Троицкой и Калининско-Солнцевской линиях.

До присоединения к Москве на новых территориях не было метро. Благодаря уже открытым станциям путь до центра города сократился по времени вдвое. В 2023 году будет создана уникальная линия метро, которая дотянется до аэропорта Внуково, – таких проектов в мире еще не реализовывали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.