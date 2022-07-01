Благоустройство переулков между Тверской и Большой Никитской улицами выполнили на 40%

На 40% выполнено благоустройство переулков между Тверской и Большой Никитской улицами. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Работы проводят комплексно. Их основная задача – сохранить колорит пространства и увеличить его функциональность. Специалисты расширяют тротуары, делают парковочные карманы. Переулки теперь будут освещать новые фонари, а сориентироваться помогут навигационные стелы.

В скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича отремонтируют дорожки и установят лавочки. В данный момент в переулках заканчивают прокладывать кабельную канализацию, обновляют водостоки. Скоро приступят к асфальтовым работам. В заключении высадят деревья, а завершить работы планируют к началу сентября.

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