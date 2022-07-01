Специалисты благоустроили 90 парков в ТиНАО за 10 лет. Некоторые парковые зоны были в запущенном состоянии. Специалисты по ландшафту заново восстанавливали экосистемы и уже вокруг них создавали комфортные места для отдыха москвичей.

Впереди еще десятки проектов создания зеленых зон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.