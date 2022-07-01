Схема движения в центре Москвы на время концерта в "Лужниках" изменится 2 июля

Схема движения в центре Москвы на время подготовки и проведения концерта в "Лужниках" изменится 2 июля. Об этом сообщили в Дептрансе.

С 20:00 до окончания мероприятия будут частично закрывать проезд на улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября. Парковка на участках перекрытий запрещена с 1 июля. Полный список ограничений – в эфире телеканала Москва 24.