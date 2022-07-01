В Москве началось голосование по названию площади или улицы в честь ЛНР

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование по названию площади или улицы в честь Луганской Народной Республики.

Ранее в честь ДНР назвали площадь у посольства США. По условиям того голосования, в случае победы варианта "площадь Донецкой Народной Республики", в столице выберут еще и территорию для наименования в честь ЛНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

