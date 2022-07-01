Около 400 километров автодорог построили в ТиНАО за 10 лет

Около 400 километров автодорог построили в Троицком и Новомосковском округах за десять лет. Как только территории вошли в состав столицы, там активно начало развивается метро.

К настоящему времени уже построено восемь станций, еще семь планируют ввести до конца следующего года. Метро дойдет до аэропорта Внуково и Троицка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

