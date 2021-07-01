В Москве предлагают усовершенствовать спортивные зоны для людей с инвалидностью

На востоке столицы 1 июля состоялся футбольный турнир для команд спортсменов с особенностями здоровья. Соревнования проводились на одной из дворовых площадок Рязанского района.

Организаторы матча рассказали и о другом своем проекте. Федерация футбола инвалидов России предлагает усовершенствовать спортивные площадки во всех московских дворах, чтобы ими могли пользоваться в том числе люди с инвалидностью. Это должно стать стандартом обустройства дворовых территорий по программе реновации.

Предлагаемый проект нацелен на массовость. На таких площадках можно будет проводить занятия по самым разным видам спорта. Но все они будут адаптированы для людей с инвалидностью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.