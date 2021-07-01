Москвичам порекомендовали мобильные приложения для проверки QR-кодов

Жителям столицы порекомендовали использовать одно из пяти официальных городских мобильных приложений для проверки QR-кодов на входе в кафе и рестораны.

Для проверки QR-кодов рекомендуется использовать следующие сервисы: "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы".

В приложениях нужно выбрать сервис "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", а после этого отсканировать код. На экране мобильного устройства появится статус кода и данные посетителя. Подробнее об этой системе – в сюжете телеканала Москва 24.