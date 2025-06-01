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Новости

01 июня, 15:30

Город

Герои России встретятся с гостями на празднике в честь Дня защиты детей на ВДНХ

Герои России встретятся с гостями на празднике в честь Дня защиты детей на ВДНХ

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На ВДНХ 1 июня проходит большой праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Для самых юных гостей подготовили встречи с героями России, показы мультфильмов, мастер-классы по созданию подарков, а также экскурсии в музеи и павильоны.

В павильоне №1 проходят занятия и экскурсии по выставке Третьяковской галереи. Также гостей ждут программы в Центре космонавтики и авиации, цирковые выступления и концерт. Некоторые семьи специально приехали на ВДНХ, чтобы провести этот день вместе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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