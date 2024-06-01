Почти 100 тыс человек посетили за день фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Почти 100 тысяч человек посетили за день фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщает сайт мэра.

В разных районах города открылись около 600 площадок, на них уже прошло более 1,2 тысячи мероприятий. Гости смогли проявить себя в разных направлениях – от спорта и танцев до чтения стихов и рисования.

Фестиваль будет идти до 8 сентября во всех округах и завершится празднованием Дня города. Всего запланировано более 250 тысяч мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.