Победитель чемпионата на "Рыбной неделе" поймал 24 килограмма рыбы

Победитель чемпионата на "Рыбной неделе" Беслан Вороков поймал 24 килограмма рыбы. За свой улов он получил денежный приз в размере одного миллиона рублей.

Сотни участников три дня рыбачили в водах Москвы-реки на набережной парка "Капотня". Судьи обращали внимание и на вес рыбы, и на ее размеры. После всех измерений участники выпускали весь улов обратно в воду.

А 2 июня подведут итоги еще одного чемпионата по рыбной ловле – среди любителей. Они рыбачат на набережной парка Музеон, на Большом Графском и Чертановском прудах.

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