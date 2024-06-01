Мероприятия в области моды и стиля пройдут на Бульварном кольце

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на Бульварном кольце пройдут мероприятия, посвященные моде, стилю и культуре. Они будут проходить каждый день, в том числе по выходным.

Тем временем Никитский и Петровский бульвары превратятся в места творчества, на Гоголевском москвичи смогут поиграть в шахматы, а на Рождественском и Страстном бульварах будут выступать музыканты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.