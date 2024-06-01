Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 13:30

Город

Мероприятия в области моды и стиля пройдут на Бульварном кольце

Мероприятия в области моды и стиля пройдут на Бульварном кольце

Семейный пикник "Каникулы со смыслом" организовали на Воробьевых горах

Ультрамарафон по футболу пройдет на фестивале в "Лужниках"

Вековые традиции развода караулов Президентского полка воссоздали в Кремле

"Мой район. Новости": дом в неоклассическом стиле отреставрировали в Мещанском районе

"Мой район. Новости": столичные археологи обнаружили старинный некрополь

Президентский оркестр исполнит 17 музыкальных композиций на церемонии развода караулов

Церемония развода пеших и конных караулов началась в Кремле

"Сити. Едим": рестораны средиземноморской кухни

Первая церемония развода пеших и конных караулов состоится в Москве 1 июня

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на Бульварном кольце пройдут мероприятия, посвященные моде, стилю и культуре. Они будут проходить каждый день, в том числе по выходным.

Тем временем Никитский и Петровский бульвары превратятся в места творчества, на Гоголевском москвичи смогут поиграть в шахматы, а на Рождественском и Страстном бульварах будут выступать музыканты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоИван ЕвдокимовМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика