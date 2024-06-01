Первая церемония развода пеших и конных караулов состоится в Москве 1 июня

В ближайший час на Соборной площади Московского Кремля начнется первая в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Военнослужащие кавалерийского почетного эскорта традиционно выполнят сложные и красивые элементы: "конную карусель", "восьмерку", "мельницу".

В течение четырех месяцев военнослужащие готовились к мероприятию на ежедневных тренировках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.