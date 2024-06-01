Участок БКЛ закроют с 22 июня

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01 июня, 06:15

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Столичные места притяжения горожан приготовили развлекательную программу для детей 1 июня

Столичные места притяжения горожан приготовили развлекательную программу для детей 1 июня

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1 июня в Москве с размахом отметят День защиты детей. Так, все, кому еще не исполнилось 14 лет, смогут бесплатно прокатиться на Московской канатной дороге, а около ее станций – на Воробьевых горах, в Лужниках и Новой Риге – принять участие в спортивных мероприятиях.

Тем временем в Коломенском откроется "Территория детства". Там предложат разукрасить раскраску, поиграть в мяч, шашки, домино и посоревноваться в эстафете в лаптях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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