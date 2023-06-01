01 июня, 20:00Город
ГУМ заготовил более 130 тысяч порций для гостей Дня мороженого
В ГУМе 1 июня отмечают свои собственный праздник – День мороженого. Этот десерт давно стал визитной карточкой Главного универсального магазина. Его история начиналась с простого пломбира, а теперь в ассортименте – 10 вкусов.
Для посетителей подготовили 130 тысяч порций лакомства и снизили цену до 50 рублей. Еще один сюрприз – за прилавки в роли мороженщиков пригласили знаменитых музыкантов, актеров и телеведущих.
Все средства, заработанные в этот день на продаже мороженого, будут переданы в благотворительный фонд "Наука – детям". Он помогает российским научным проектам и исследованиям в области детской гематологии, онкологии и иммунологии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.