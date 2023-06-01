Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 20:00

Город

ГУМ заготовил более 130 тысяч порций для гостей Дня мороженого

ГУМ заготовил более 130 тысяч порций для гостей Дня мороженого

В Москве открылась специальная зона "Строительная площадка" в честь Дня защиты детей

В столице приступили к ремонту асфальта на МКАД

"Жизнь в большом городе": День защиты детей

Собянин рассказал об открытии новых детсадов и школ в разных районах Москвы

Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке

Столичный океанариум сделал бесплатный вход в честь Дня защиты детей

Новости часа: четверо пострадавших при обстрелах Белгородской области лежат в реанимации

Новости часа: Собянин открыл новый детский стационар в Коммунарке

Длинная очередь выстроилась за мороженым в Центральном детском магазине в Москве

В ГУМе 1 июня отмечают свои собственный праздник – День мороженого. Этот десерт давно стал визитной карточкой Главного универсального магазина. Его история начиналась с простого пломбира, а теперь в ассортименте – 10 вкусов.

Для посетителей подготовили 130 тысяч порций лакомства и снизили цену до 50 рублей. Еще один сюрприз – за прилавки в роли мороженщиков пригласили знаменитых музыкантов, актеров и телеведущих.

Все средства, заработанные в этот день на продаже мороженого, будут переданы в благотворительный фонд "Наука – детям". Он помогает российским научным проектам и исследованиям в области детской гематологии, онкологии и иммунологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика