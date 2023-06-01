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Столичный океанариум сделал бесплатный вход в честь Дня защиты детей

Столичный океанариум сделал бесплатный вход в честь Дня защиты детей

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В честь Дня защиты детей вход в океанариум на Дмитровском шоссе был бесплатным для детей до 13 лет. Для юных гостей подготовили развлекательную и познавательную программу. Их ждали мастер-классы и викторины с призами от телеканала "МУЛЬТ", а еще встреча и фотосессия с героями популярного российского мультсериала.

Площадь океанариума – больше 2 тысяч квадратных метров. Там собрано около 10 тысяч представителей морской флоры и фауны со всего мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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