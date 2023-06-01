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На подстанции в ТиНАО заменили иностранные компьютерные платформы на отечественные

На подстанции в ТиНАО заменили иностранные компьютерные платформы на отечественные

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На подстанции "Хованская" в ТиНАО используется российское оборудование и программное обеспечение. Об этом рассказали в компании "Россети".

Специалистами были заменены все иностранные компьютерные платформы на отечественные. Для этого была специально разработана система обеспечения информационной безопасности для энергообъекта. Аналогов этой программы нет ни в России, ни в мире, а техническая поддержка ведется круглосуточно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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