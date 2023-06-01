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Мостовой переход на станции "Текстильщики" БКЛ метро готов почти на треть

Мостовой переход на станции "Текстильщики" БКЛ метро готов почти на треть

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Мостовой переход на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро готов почти на треть. Его длина составит 140 метров. Он пройдет над железной и автомобильной дорогами, таким образом свяжет две линии метро с наземным транспортом.

Рабочие уже приступили к монтажу металлоконструкций главного пролета моста. Смонтировано уже более 100 тонн металла, а всего в ходе строительства предстоит возвести почти 630 тонн конструкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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