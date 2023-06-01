12:45Город
Мостовой переход на станции "Текстильщики" БКЛ метро готов почти на треть
Мостовой переход на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро готов почти на треть. Его длина составит 140 метров. Он пройдет над железной и автомобильной дорогами, таким образом свяжет две линии метро с наземным транспортом.
Рабочие уже приступили к монтажу металлоконструкций главного пролета моста. Смонтировано уже более 100 тонн металла, а всего в ходе строительства предстоит возвести почти 630 тонн конструкций.
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