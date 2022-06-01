В Москве прошел ежегодный фестиваль "Здоровье и безопасность детей"

В Москве в детской больнице имени Башляевой состоялся ежегодный фестиваль "Здоровье и безопасность детей".

Дети приняли участие в творческих мастер-классах, посетили экспозицию пожарно-спасательной техники и ознакомились с правилами оказания первой помощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.