В ГУМе провели традиционную акцию День мороженого

1 июня ГУМ проводит свою уже ставшую традиционной акцию – День мороженого. Посетителей приглашают отведать то самое лакомство, которое было так популярно в советские годы. Тем более что цена приятно удивит – абсолютно любое мороженое в ГУМе 1 июня стоит 50 рублей.

Все собранные средства пойдут на благотворительность. А продают хрустящие стаканчики и эскимо на палочке за прилавками знаменитости.

В ГУМе мороженое до сих пор готовят вручную по старинным классическим рецептам. При этом используют исключительно натуральные продукты, без консервантов и красителей. Специальный цех расположен прямо в подвале универмага, а вся продукция идет на продажу лишь посетителям Красной площади, в другие магазины это лакомство не завозят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.