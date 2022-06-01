Плотный поток сформировался на Садовом кольце

Плотное движение наблюдается в районе Новой Башиловки на ТТК. Кроме того, автомобилисты стоят в заторе в районе Большой Сухаревской площади на Садовом кольце. Там водители вынуждены задерживаться из-за ремонтных работ на дороге.

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