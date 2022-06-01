Программа летнего досуга "КультЛето" стартовала в Москве

В Москве начинается образовательная программа "КультЛето". Кружки и секции откроют 150 культурных площадок. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники программы научатся строить трехмерные модели, играть на гитаре и рисовать. Также будут проходить занятия музыкой, по актерскому мастерству и мультипликации.

Например, Дом культуры "Восход" приглашает на трехдневный курс по витражной росписи. В КЦ "Зеленоград" откроется мастерская по 3D-печати. А познакомиться с биографиями художников и освоить их творческие стили можно в Библиотеке-читальне имени Пушкина.

Записаться нужно заранее. Полный список студий и кружков есть на сайте "Мосразвития". Занятия будут проходить до конца лета и для детей, и для взрослых. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.