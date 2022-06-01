Центры образования продолжили строить в ТиНАО

Лаборатории, амфитеатры, медиатеки – все это есть во многих современных школах. В данный момент центры образования по новому стандарту активно строят в ТиНАО.

В ближайшие годы там откроют почти 40 школьных корпусов и свыше 50 детских садов. Как идут работы в учреждении "Энергия"? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.