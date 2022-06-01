В Москве прошла репетиция парада ретротранспорта

В среду, 1 июня, прошла репетиция парада ретротранспорта. Центр столицы утром был частично перекрыт. Ограничения движения будут и 4 июня – в день парада.

Перекроют три участка Садовнического проезда. Также будут недоступны участок Чистопрудного бульвара – от улицы Покровка до Мясницкой улицы и участок Белгородского проезда – от Покровки до Чистопрудного бульвара. Будут перекрытия в районе Большого Устьинского моста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.