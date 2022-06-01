Эстакада с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД готова почти наполовину

Эстакада с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД построена почти наполовину. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Турция с 1 июня отменила требование о ПЦР и экспресс-тестах для всех въезжающих в страну туристов.

В столице учредили знак отличия "Волонтер Москвы". Такое постановление подписал Сергей Собянин.