ЦОДД оценил трафик в Москве в 5 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Скорость придется сбросить на улице Большой Черкизовской.

Плотный поток сформировался на Щелковском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

