Более 70 точек продажи клубники открылись в Москве, всего в этом году планируется открыть 174 точки, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"По стране уже пошел сезон клубники, поэтому сегодня, 1 июня, у нас открываются площадки в Москве, на которые различные регионы привозят клубнику. Всего таких площадок начало работать 77, по мере созревания количество площадок будет увеличиваться", – сказал Немерюк.

По его словам, стоимость ягоды устанавливают сами предприниматели.

Список адресов торговых точек можно найти на сайте mos.ru. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.