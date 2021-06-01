Центр "Пробок.нет" предложил снять запрет на въезд велосипедов на Красную площадь

Московские велосипедисты просят открыть для них Красную площадь. С инициативой снять запрет выступил центр "Пробок.нет".

Именно там заканчиваются несколько городских веломаршрутов. Активисты хотят исправить это недоразумение и предлагают проложить велодорожку, потому что по брусчатке ездить неудобно. В качестве аргумента приводят то, что многие автомобилисты захотят пересесть на велосипеды, если не придется объезжать.

Красная площадь стала пешеходной еще в 1963 году. Сейчас по ней лишь изредка проезжает тяжелая техника, а также автомобили со спецномерами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.