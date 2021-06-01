Еще четыре участка временных велополос появились в Москве

В Москве открыли еще четыре участка с временными велополосами. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Для двухколесных разметку нанесли в Китайгородском проезде, на улице Лебедева, на Мячковском бульваре и дублере Люблинской улицы. Всего планируют 65 таких участков.

Ранее велополосы, тоже временные, открыли на Лесной, Малой Дмитровке, Каретном ряду, а также Петровке и Большой Полянке. Временная разметка отличается от обычной цветом – она оранжевая. Чтобы не мешать движению, работы проводят по ночам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.