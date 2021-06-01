Московские велосипедисты просят открыть для них Красную площадь. Они даже собираются обратиться с этим вопросом в мэрию.

Сейчас на велосипедах там ездить нельзя.

Возможно ли снять этот устаревший запрет? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.