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01 мая, 21:35

Безопасность

Новости часа: акция "Стена Памяти" стартовала в Музее Победы

Новости часа: акция "Стена Памяти" стартовала в Музее Победы

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Несколько улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 2 и 5 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Музее Победы в Москве началась акция "Стена памяти" с портретами героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба музея.

На ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы 2 мая перекроют движение. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Спасатели на мотоциклах приступили к патрулированию во всех округах столицы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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