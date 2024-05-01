Новости часа: акция "Стена Памяти" стартовала в Музее Победы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Музее Победы в Москве началась акция "Стена памяти" с портретами героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба музея.

На ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы 2 мая перекроют движение. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Спасатели на мотоциклах приступили к патрулированию во всех округах столицы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.