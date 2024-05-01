Проект "Москва помогает" организовал пункты сбора подарков для участников СВО

На фестивале "Пасхальный дар" функционируют пункты сбора пасхальных подарков для участников спецоперации на Украине и жителей новых регионов России. Москвичи могут передать в проект "Москва помогает" детские подарки, игрушки, настольные игры, а также новые вещи для военнослужащих.

Основные площадки, на которых работают пункты сбора гумпомощи, расположены на Площади Революции, Тверской площади и Цветном бульваре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.