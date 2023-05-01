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Новости

01 мая, 20:30

Общество

Первые майские выходные подходят к завершению

Первые майские выходные подходят к завершению

Уток, гусей и лебедей выпустили из загона на территории музея-заповедника "Царицыно"

Жителям столицы показали ситуацию на дорогах

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Первые майские выходные подходят к завершению. Впереди укороченная рабочая неделя, и москвичи возвращаются в город. Жителям столицы рассказали, что происходит на дорогах.

Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП в Нижегородской области. Там столкнулись сразу пять машин – три фуры, "Газель" и легковушка. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу.

Пассажиров трех поездов, которые должны были проехать через Брянскую область, пересадят на автобусы и доставят до ближайшей станции. Там для людей подготовят новые составы.

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